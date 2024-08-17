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Сегодня, 12:45

«Кызыл-Жар» — «Кайрат»: прямая трансляция матча премьер-лиги Казахстана

«Кызыл-Жар» и «Кайрат» встретятся в матче казахстанской лиги в субботу
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Кызыл-Жар» сыграет с «Кайратом» в матче 17-го тура чемпионата Казахстана. Игра пройдет на стадионе «Карасай» в Петропавловске, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (в 14:00 по московскому времени).

В прямом эфире матч в Казахстана покажет телеканал Q Football.

Ранее «Кызыл-Жар» и «Кайрат» сыграли вничью (1:1) в матче Кубка лиги. Игра первого круга чемпионата Казахстана с участием команд завершился победой «Кайрата» со счетом 2:1.

«Кызыл-Жар» находится на восьмом месте в чемпионате Казахстана с 19 очками в 15 турах. «Кайрат» располагается на второй строчке турнирной таблицы лиги, команда Александра Кержакова набрала 28 очков.

ФК Кайрат
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