Адиев — о возможном назначении в сборную Казахстана: «Со мной никто не связывался»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» оценил вероятность своего возвращения в случае отставки Станислава Черчесова.

«Со мной никто не связывался. Там новое руководство федерации. У них сейчас совершенно другие задачи — организационные. К тому же, у команды есть главный тренер с действующим контрактом. Было бы неправильно вести переговоры с другими специалистами. До сегодняшнего дня не было каких-то предложений», — сказал Адиев «СЭ».

24 декабря Казахстанская федерация футбола (КФФ) опровергла информацию об отставке Черчесова. Позже казахстанский спортивный журналист Ануар Абдрахманов заявил «СЭ», что в КФФ пока нет окончательного решения по этому вопросу.