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Сегодня, 15:45

Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной Казахстана

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о будущем главного тренера национальной команды Магомеда Адиева.

«Ввиду определенных успехов, достигнутых со сборной, Магомед Адиев останется на посту главного тренера. Сейчас мы вместе с ним расписываем большой план по развитию нашего футбола. Есть проекты, которые нужно отработать по нашей системе и стратегии», — цитирует Барменкулова Metаratings.ru.

20 ноября в Любляне подопечные Адиева в заключительном туре отборочного турнира Евро-2024 уступили сборной Словении со счетом 1:2. Сборная Казахстана с 18 очками заняла 3-е место в группе H отбора Евро-2024 и в полуфинале Лиги наций продолжит борьбу за путевку на чемпионат Европы.

Источник: Metаratings.ru
Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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