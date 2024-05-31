Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Сегодня, 09:14
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев покинул свой пост, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.
«Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами», — говорится в заявлении.
Сообщается, что федерация примет решение о новом главном тренере сборной на следующей неделе.
46-летний специалист возглавлял национальную команду с апреля 2022 года. Под его руководством сборная Казахстана провела 21 матч, одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и уступила в 9 встречах.
С апреля этого года Адиев совмещал пост в сборной с работой главным тренером «Ахмата». Грозненцы финишировали на десятом месте в РПЛ.