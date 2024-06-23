Мартынович: «Еще чувствую в себе силы играть»

36-летний белорусский центральный защитник «Кайрата» Александр Мартынович объяснил, почему пока не закончил карьеру.

«Хочется чем-то заниматься. И хочется остаться в футболе после окончания карьеры. Не просто сидеть и наслаждаться жизнью. Я еще чувствую в себе силы. Можно слушать, что говорят [о моей игре] в последнем сезоне, но есть статистические данные. Мы тренируемся с датчиками — и у меня все отлично. В принципе, я не уступаю ни в чем. Если у меня есть желание, то почему нет? Это ключевое решение — хотел, чтобы были хороший город и команда. Я же не поехал куда-то на окраину, непонятно зачем. У клуба есть задачи. Это интересно. Для меня это некий вызов», — сказал Мартынович Legalbet.

18 июня 2024-го Мартынович подписал контракт с «Кайратом» до конца сезона 2025 года. В сезоне-2023/24 защитник провел за «Рубин» 20 матчей в РПЛ и забил три мяча. Защитник также играл за минское «Динамо», «Краснодар» и «Урал».