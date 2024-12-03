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Мартынович: «Краснодар — мой дом, всегда рад возвращаться сюда»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Кайрата» Александр Мартынович рассказал, что проводит свой отпуск в Краснодаре.

«Что я делаю в Краснодаре? Краснодар — мой дом, я здесь живу и всегда рад быть тут. Сейчас у меня отпуск, и я провожу его здесь. Очень хотел попасть на игру «Краснодара», рад, что удалось это сделать. Но, к сожалению, результат не порадовал», — сказал Мартынович «РБ Спорт».

В июне 37-летний футболист перешел в «Кайрат», где недавно стал чемпионом Казахстана. До этого, с 2010 года, он играл в России за «Краснодар», «Урал» и «Рубин».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мартынович
Футбол
ФК Кайрат
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