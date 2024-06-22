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Мартынович рассказал, что мог перейти в «Кайрат» семь лет назад

Виктория Кравченко
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Защитник «Кайрата» Александр Мартынович рассказал, что мог перейти в алматинский клуб в 2017 году.

«Почему выбрал «Кайрат»? Так сложилось. Были и другие варианты, но решил остановиться на «Кайрате». Большой клуб с большой историей. С хорошими инфраструктурными условиями — база, условия для тренировок, город. Все совпало.

Я мог перейти в «Кайрат» еще лет семь назад. Мы встречались с Советаевичем [Председателем Наблюдательного совета «Кайрата» Кайратом Боранбаевым]. Вроде, почти о всем договорились, но в конце не сложилось. Но дорожки всё равно привели меня сюда», — цитирует Мартыновича Legalbet.kz.

18 июня футболист подписал контракт с «Кайратом» до конца сезона 2025 года.

Источник: https://legalbet.kz/news/martinovich-ya-mog-perejti-v-kajrat-sem-let-nazad/
Александр Мартынович
ФК Кайрат
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