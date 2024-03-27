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27 марта, 19:42

Матерацци рассказал воспитанникам «Астаны», как справлялся с давлением СМИ

Алина Савинова
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Чемпион мира в составе сборной Италии Марко Матерацци посетил детскую футбольную школу ФК «Астана».

В ходе общения с воспитанниками школы футболист рассказал, как справлялся с давлением прессы во время своей игровой карьеры.

«Мои отношения с журналистами всегда были турбулентными. Я всегда предпочитал говорить, что думаю. Отвечал на вопрос прямо, ничего не выдумывал. Если вы искренни и говорите то, во что верите — это лучший вариант. Вы не пытаетесь понравиться, говорите то, что считаете нужным. Когда вы будете выступать, я вам гарантирую, что вам безумно понравится выступать перед публикой. Сейчас мне этого очень не хватает. Болельщики на стадионе, атмосфера в раздевалке, атмосфера семьи, дружбы — это потрясающие эмоции», — цитирует Матерацци Meta-ratings.kz.

50-летний Матерацци также является пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов-2009/10.

Источник: Metaratings.ru
Марко Матерацци
Футбол
ФК Астана
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