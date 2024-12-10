Мирошниченко порассуждал о том, продлит ли он контракт с «Окжетпесом»

Бывший защитник сборной Казахстана Дмитрий Мирошниченко рассказал об обсуждении продления контракта с «Окжетпесом».

32-летний футболист выступает за «Окжетпес» с 9 января 2024 года, его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

«Ещё пока не знаю — ещё пока на стадии переговоров всё, так как есть пару команд. Договариваюсь ли с «Окжетпесом»? Ну, пока ещё конкретного предложения не было — всё на фоне разговоров», — цитирует Мирошниченко Legalbet.kz.

В нынешнем сезоне Мирошниченко забил 4 гола в 29 матчах во всех турнирах.