Мостовой: «Гвардиолу, как и Черчесова, тоже бы уволили из сборной Казахстана»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Это было прогнозируемо, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового. — Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили. Все начали говорить, что казахи станут лучше играть. А я спрашивал: «Почему?». У них что, сумасшедший подбор футболистов? Так что, изначально ничего не ждал и понимал, что также все останется. В итоге еще и хуже стало, антирекорд установили. Но ничего страшного. Обычная жизнь любого футбольного тренера. Да и будем честны, Гвардиолу, как и Черчесова, тоже бы уволили из сборной Казахстана. Ну, а что бы Хосеп сделал, вышел на поле? Или Стас на ворота должен был встать».

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июня 2024 года. За время работы российского специалиста национальная команда провела шесть матчей, в которых не смогла забить ни одного мяча и потерпела пять поражений с общим счетом 0:15.