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Сегодня, 14:56

Непомнящий заявил, что его не интересует сборная Казахстана Черчесова

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Бывший главный тренер сборных Узбекистана и Камеруна Валерий Непомнящий высказал мнение о работе главного тренера национальной команды Казахстана Станислава Черчесова.

«Я совсем не комментирую работу тренеров национальных сборных — их мысли, их идеи. Тем более наставников команд, игры которых я не смотрю, которые меня совсем не интересуют. С Черчесовым вместе были на премьере фильма о Федоре Черенкове. О его работе почти не говорили», — цитирует Непомнящего Legalbet.kz.

Черчесов возглавляет национальную команду Казахстана с июня 2024 года. По руководством россиянина команда провела 6 официальных матчей в рамках Лиги наций, не одержав ни одной победы и потерпев 5 поражений подряд. Казахстан набрал 1 очко в группе 3 дивизиона В и занял последнее место, вылетев в дивизион С.

81-летний Непомнящий работал с клубами из России, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Китая, Японии и Кореи. В 1990 году под руководством Непомнящего сборная Камеруна дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

Источник: Legalbet.kz
Валерий Непомнящий
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу

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