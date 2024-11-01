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Романцев поддержал Черчесова после скандала в Казахстане: «С таким характером его не сломать»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал скандальную ситуацию главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова на пресс-конференции.

— На пресс-конференции после поражения сборной Казахстана от Словении Станиславу Черчесову был задан вопрос на казахском языке. На который он отреагировал шутливым ответом по-французски, что тут же породило скандал с обвинением в неуважении. Как, на ваш взгляд, следует вести себя тренеру в ситуациях, когда его откровенно провоцируют журналисты?

— Вы правы, это чистой воды провокация. И мне, хоть и редко, доводилось оказываться в таких ситуациях. Сейчас на пресс-конференциях это обычное явление. И такие мерзкие типы прекрасно знают, что вывести из себя тренера после неудачно проведенного матча не составляет труда. Как реагировать на такую подлость? Мне проще всего дать дежурный совет — быть сдержанным, не идти на поводу у таких склочников. Но наша профессия предусматривает обязательность публичного общения. И Стас знал, на что шел. Потому и ответил пытавшемуся поставить его в неловкое положение умнику в шутливой форме. Да, пока дела у него на новом месте складываются не лучшим образом. Но с таким характером его не сломать! Вот почему, несмотря на это, было приятно узнать, какую оценку дал работе Черчесова генеральный секретарь федерации футбола республики Андрей Дудин, назвав его тренером экстра-класса. При этом отметив высокий профессионализм в общении с игроками, проведении тренировок и анализе матчей. И после раздутого на пресс-конференции скандала федерация поддержала Станислава, сообщив, что тот учит казахский язык. Значит, Стас попал к правильным людям. Не случайно сейчас Черчесов обратился к ним с рекомендацией проведения Казахстаном двух матчей со сборной России.

Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».

Олег Романцев
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу

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