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Источник: «Оренбург» и «Черноморец» хотят подписать защитника «Тобола» Миладиновича

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Антон Синьков, агент центрального защитника «Тобола» Ивана Миладиновича, рассказал об интересе к своему клиенту из России.

«В Миладиновиче заинтересованы «Оренбург» и «Черноморец» — это правда. И не только они. На данный момент большая вероятность, что он никуда не уйдет из «Тобола». Но сами понимаете, что сейчас трансферное окно, и все может измениться. Так-то игрок сам хочет вернуться в Россию, в любом случае. Он же с русским паспортом. Посмотрим», — цитирует Legalbet.kz Синькова.

30-летний Миладинович провел за «Тобол» 28 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Футболист перешел в «Тобол» из «Сочи» в январе 2024 года. Портал оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Источник: legalbet.kz
Иван Миладинович
ФК Оренбург
ФК Черноморец (Новороссийск)
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