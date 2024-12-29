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Парфенов объяснил, почему согласился работать в Казахстане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов ответил на вопрос о том, почему согласился на работу в чемпионате Казахстана.

«Меня многие спрашивали, зачем ты поехал в Казахстан? Во-первых, я на нефтяника не учился. Меня никто на вышку работать не звал. Я выучился на тренера, предложили работу. Я пошел заниматься своим делом.

Команда там не выигрывала трофеев 11 лет. При мне выиграли кубок. Было интересно побыть в этом всем. Понятно, что были сложные моменты. Но интересно все равно», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

50-летний специалист возглавлял «Актобе» с декабря 2023 по август 2024 года.

Источник: «РБ Спорт»
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Дмитрий Парфенов
Футбол
ФК Актобе
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