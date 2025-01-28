Парфенов: «Новое руководство Казахстанской федерации футбола выбрало новый вектор развития и решило поменять Черчесова»

Бывший тренер «Урала» Дмитрий Парфенов назвал причины увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Раньше во главе Казахстанской федерации футбола стояло одно руководство, которое поддерживало Станислава Саламовича. Потом ему на смену пришло другое — они выбрали новый вектор развития и решили поменять тренера», — цитирует Парфенова RT.

61-летний специалист был отправлен в отставку 27 января. Российский тренер возглавлял национальную команду Казахстана с июня 2024 года. Под руководством Черчесова казахстанская сборная потерпела 5 поражений (по 2 от Словении и Австрии и еще 1 от Норвегии) и один раз сыграла вничью за 6 матчей в Лиге наций, не забив ни одного гола и пропустив 15.