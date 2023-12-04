Парфенов рассказал о факторах, побудивших его возглавить «Актобе»

Российский тренер Дмитрий Парфенов рассказал о факторах, побудивших его возглавить «Актобе».

«Актобе» — один из лидеров, флагман. Предварительно ставящиеся задачи — борьба за медали, яркий доминирующий футбол. Какова роль в моем приходе в этот клуб Магомеда Адиева? Когда поступило предложение, пообщавшись с ним, я услышал лестные отзывы о команде и уровне чемпионата. И огромную роль сыграло то, что болельщик команды оказывает ей активную лучшую поддержку, каждый матч стадион полон — это важный фактор. Плюс к тому — борьба за медали и участие в еврокубках. Добавил бы сюда еще и встречу с акимом области и поддержку от него», — приводит слова Парфенова Legalbet.kz.

1 декабря «Актобе» объявил о подписании контракта с Парафеновым.

Соглашение с 49-летний специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Парфенов возглавлял «Родину» с июня 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2022/23 Мелбет-Первой лиги заняла пятое место и завоевала право участвовать в стыковых матчах за попадание в РПЛ. В стыках «Родина» по сумме двух встреч проиграла «Пари НН».