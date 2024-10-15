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Сегодня, 19:05

Стипиди: «Черчесов — комнатный тренер не для больших задач»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский футбольный эксперт Павел Стипиди поделился мнением о неудачной работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

«Как тренер он для меня не является персоной, которая может что-то решать. Он тренер не для решения задач. На моем пути было мало тренеров для решения задач. Черечесов — нет. Он такой комнатный тренер, которому условия нужны, при которых он может работать», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

В 4 матчах в Лиге наций Казахстан под руководством Черчесова набрал 1 очко, проиграв 3 матча из 4 с общим счетом 0:8.

Источник: Vprognoze.ru
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу

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