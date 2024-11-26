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Юношеская лига Казахстана — о просмотре Сатпаева в «Челси»: «Надеемся, у него получится в Европе»

Камила Абдурахманова
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В юношеской лиге Казахстана по футболу QJ League прокомментировали выступление форварда «Кайрата» Дастана Сатпаева.

«Дастан Сатпаев — один из самых перспективных игроков юношеского возраста в Казахстане. Надеемся, что у него все получится в Европе. Несмотря на юный возраст, он выступает в QJ League за старший возраст. «Кайрат» два года подряд становился чемпионом юношеской футбольной лиги Freedom QJ League», — рассказали в пресс-службе QJ League Legalbet.kz.

25 ноября Сатпаев отправился в Лондон для прохождения просмотра в академии «Челси». В юношеской лиге сезона-2024 он сыграл 12 матчей, забив 19 голов и отдав 7 результативных передач. Уже в возрасте 15 лет в мае Сатпаев впервые вышел на поле в составе основной команды «Кайрата», проведя десять минут в матче Кубка лиги против «Акжайыка» (9:0).

Источник: Legalbet.kz
Футбол
ФК Кайрат
ФК Челси

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