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Сегодня, 20:09

Ромащенко пожелал Черчесову удачи в сборной Казахстана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко пожелал Станиславу Черчесову удачи на посту главного тренера сборной Казахстана.

Ранее Ромащенко входил в тренерский штаб Черчесова в «Ференвароше», сборной России, «Легии», «Динамо», «Амкаре», «Ахмате» и «Жемчужине».

«Саламыч, поздравляю с назначением на пост главного тренера национальной сборной Казахстана! Желаю множества побед и выхода на ЧМ-2026. Успехов и удачи!» — написал Ромащенко в соцсетях.

Сборная Казахстана 3 июня объявила о назначении 60-летнего специалиста. «СЭ» сообщал, что он заключит контракт по схеме «2+2».

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Мирослав Ромащенко
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