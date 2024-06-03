Ромащенко пожелал Черчесову удачи в сборной Казахстана

Экс-тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко пожелал Станиславу Черчесову удачи на посту главного тренера сборной Казахстана.

Ранее Ромащенко входил в тренерский штаб Черчесова в «Ференвароше», сборной России, «Легии», «Динамо», «Амкаре», «Ахмате» и «Жемчужине».

«Саламыч, поздравляю с назначением на пост главного тренера национальной сборной Казахстана! Желаю множества побед и выхода на ЧМ-2026. Успехов и удачи!» — написал Ромащенко в соцсетях.

Сборная Казахстана 3 июня объявила о назначении 60-летнего специалиста. «СЭ» сообщал, что он заключит контракт по схеме «2+2».