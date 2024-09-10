Черчесов поспорил с журналистом о молодых игроках: «В Казахстане бриллиантов не вижу»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о молодых игроках в чемпионате страны.

«Вы где живете (задает вопрос журналисту. — Прим. «СЭ»)? В Казахстане. Я же тот же чемпионат смотрю, что и вы. Вот вы вопрос задаете, а такое чувство, что там одни бриллианты, а я их не вижу. Так не бывает. Давайте уважать своих футболистов. Причем не только в Казахстане, все время про молодежь спрашивают, а везде одно и то же», — сказал Черчесов на пресс-конференции, видео которой опубликовано на Youtube-канале Казахстанской федерации футбола.

Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня этого года.

В групповом турнире Лиги наций Казахстан под руководством российского тренера дома сыграл вничью с Норвегией (0:0), и на выезде проиграл Словении (0:3). Национальная команда с 1 очком занимает последнее место в группе 3 лиги B. Впереди идут Австрия (1 очко), Норвегия (4) и Словения (4).