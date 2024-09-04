Глава «Кайрата» о том, что якобы оскорбил Кержакова: «Я так с тренерами не разговариваю!»

Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал «СЭ» отставку теперь уже бывшего главного тренера команды Александра Кержакова.

Вчера инсайдер Иван Карпов написал, что после поражения от «Астаны» Боранбаев зашел в раздевалку своей команды и резко высказался о работе Кержакова, оскорбив российского специалиста.

— Я уже дал короткий комментарий нашим СМИ. Могу повторить и вам. Я так не разговариваю с игроками и особенно с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили, — сказал Боранбаев в интервью «СЭ».

— Но ведь дыма без огня не бывает. Откуда появилась новость о ваших резких словах в адрес Кержакова?

— Да мы с Сашей прочитали и посмеялись над этим всем! Отношусь к нему с большим уважением. К сожалению, так получилось, что он принял вот такое решение. Но ничего — никаких проблем нет. Это его выбор. Мы нормально расстаемся. Мы благодарны ему за то, что он приехал в Казахстан и здесь поработал. Все нормально. Поверьте! Мы ни с кем плохо не расставались в «Кайрате»! Никогда! У Саши очень большое будущее. Хочу, чтобы у него получилось на тренерском поприще.

— Так почему он все-таки ушел?

— Я не могу это комментировать. А вот эти все новости — полная чушь.