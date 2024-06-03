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Сегодня, 23:02

Самедов: «Видимо, самое лучшее предложение Черчесову поступило из Казахстана»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Я поздравляю Станислава Саламовича с назначением. Желаю ему удачи. Думаю, что это человек, который может решать самые большие задачи. Есть ли разочарование, что Черчесов оказался не востребован в России? Не знаю всех тонкостей. Не уверен, что такой тренер может быть не востребован. Видимо, самое лучшее предложение поступило из Казахстана. И Станислав Саламыч согласился», — приводит «РБ Спорт» слова Самедова.

В понедельник, 3 июня, сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова на пост главного тренера. По информации «СЭ», 60-летний специалист подпишет контракт с национальной командой на срок до окончания отборочного турнира чемпионата мира-2026 и с возможностью продления соглашения еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Источник: РБ Спорт
Александр Самедов
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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