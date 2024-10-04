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Сегодня, 14:53

Самородов назвал Черчесова строгим и суровым тренером

Алина Савинова
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Нападающий «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов поделился мнением о работе со Станиславом Черчесовым.

«Станислав Саламович действительно строгий и суровый тренер. У него дисциплина на первом месте. Я под его руководством провел только два матча. Мне немного тяжеловато было играть после травмы, поэтому еще не до конца понял его требования. Но дальше, думаю, будет все хорошо», — цитирует Самородова Legalbet.

Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня. Под руководством 61-летнего специалиста команда сыграла вничью с Норвегией (0:0) и уступила Словении (0:3) в Лиге наций.

Источник: Legalbet
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу

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