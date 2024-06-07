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Оганесян — о Черчесове: «Сборная Казахстана в надежных руках»

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Бывший тренер «Локомотива» Саркис Оганесян высказался о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

«Станислав Черчесов только два дня как приступил к работе в сборной Казахстана, — сказал Оганесян ODDS.ru. — Наверное, он ничего пока менять не будет. Для начала нужно ознакомиться с командой. Мне кажется, они будут играть так, как играли прежде. Но с приходом нового тренера, безусловно, будут изменения. У Черчесова другой стиль игры. Можно сказать, сборная Казахстана в надежных руках. Саламыч — требовательный человек. Хуже, чем было, не должно быть точно!»

В понедельник, 3 июня, Черчесов возглавил сборную Казахстана, сменив на этом посту другого россиянина Магомеда Адиева. Последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

Источник: ODDS.ru
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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