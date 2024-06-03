Сборная Казахстана: расписание ближайших матчей в 2024 году

Сборная Казахстана по футболу сыграет с Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу в июне проведет ряд товарищеских встреч. В сентябре национальная команда сыграет в Лиге наций. В начале июня стало известно, что сборную возглавил 60-летний российский специалист Станислав Черчесов.

«СЭ» публикует расписание ближайших игр команды. Время начала — московское.

Календарь игр сборной Казахстана

7 июня

19:00. Армения — Казахстан (товарищеский матч)

11 июня

17:00. Азербайджан — Казахстан (товарищеский матч)

6 сентября

17:00. Казахстан — Норвегия (Лига наций)

9 сентября

21:45. Словения — Казахстан (Лига наций)

10 сентября

21:45. Австрия — Казахстан (Лига наций)

13 сентября

16:00. Казахстан — Словения (Лига наций)

14 сентября

18:00. Казахстан — Австрия (Лига наций)

17 сентября

20:00. Норвегия — Казахстан (Лига наций)