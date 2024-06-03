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Ташуев о назначении Черчесова в сборную Казахстана: «У него есть шанс попасть на крупный турнир, пока Россия отстранена»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

«Видимо, поставили интересную задачу. У сборной Казахстана сейчас подрастает неплохое поколение. Черчесов просто так не пошел бы туда. Он сделал анализ, и его устроило это предложение. У него есть шанс попасть на крупный турнир, пока Россия отстранена от турниров. Возможно, тут обоюдное желание сторон. Видимо, Черчесов пошел в сборную с условием, что будет готовить сильную сборную. На мой взгляд, он поставил себе задачу, что он непросто хочет поработать, а добиться успеха, а федерация готова дать ему это», — сказал Ташуев «СЭ».

В данный момент срок контракта 60-летнего Черчесова с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) не уточняется, однако ранее появлялась информация, что российский специалист подпишет соглашение по схеме «2+1».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Специалист возглавлял команду с августа 2021-го по июль 2023 года.

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сергей Ташуев
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