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Ташуев — о срыве заключения контракта с «Тоболом»: «Пограничники не пустили»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Ташуев рассказал о том, что несколько лет назад не возглавил «Тобол» из-за задолженности по налогу.

«Мной интересуется один зарубежный клуб, но он не из Казахстана. Закрыта ли для меня тема с «Тоболом»? А я ее и не открывал. Доходило ли дело до предметных переговоров с костанайцами? Было у меня в 2019 году или в 2018-м, наверное, когда я летел в «Тобол» — все, команду уже принял, по телефону все обговорили. И меня не пустили в «Шереметьево» из-за того, что пять тысяч был какой-то налог на имущество не уплачен старый. Какая-то задолженность. А тогда оплата не проводилась сразу же — нужно было ждать две недели. И пока занимался этим налогом, пока я всё сделал, к сожалению, уже пришел Роберт Евдокимов.

А так, тогда я уже летел на тренировку, на игру и так далее. Там уже не разговор предметный был, а уже по телефону практически подписал контракт. Уже к игре какой-то должен был готовить команду. Но пограничники не пустили… Такая вот была забавная история», — приводит слова Ташуева Legalbet.kz.

В июле 2024 года Ташуев сообщал, что ведет переговоры с «Тоболом». Через несколько дней команду возглавил Нурбол Жумаскалиев.

Источник: Legalbet.kz
ФК Тобол
Сергей Ташуев
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