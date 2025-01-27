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Сергей Юран: «Жалко, что Черчесова уволили из сборной Казахстана»

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Российский тренер Сергей Юран отреагировал на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

Станислав Черчесов. Черчесов все-таки ушел из сборной Казахстана. При нем команда не выиграла ни одного матча

«Жалко, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по футболу. Обидно за коллегу, — приводит «РБ Спорт» слов Юрана. — Может времени не хватило. Все-таки Станислав Саламович только летом прошлого года принял команду и проработал всего шесть месяцев. Наверное, можно было бы дать ему чуть больше времени. Я еще понимаю, когда в Англии и Испании, где есть футболисты высокого уровня, сразу требуют результат. А в казахстанской команде быстро не выстроить работу. Но если руководство посчитало, что тренер не выполнил поставленные задачи, то уже ничего не поделаешь».

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июня 2024 года. За время работы российского специалиста национальная команда провела шесть матчей, в которых не смогла забить ни одного мяча и потерпела пять поражений с общим счетом 0:15.

Источник: РБ Спорт
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Сергей Юран
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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