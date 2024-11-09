Скворцов: «Черчесов понимает некоторые фразы на казахском языке»

Защитник «Шинника» Лев Скворцов рассказал, что главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов понимает некоторые фразы на казахском языке.

Ранее во время пресс-конференции после игры со Словенией в рамках Лиги наций Б (0:1) один из журналистов задал тренеру вопрос на казахском языке, а Черчесов в шутку спросил, не на французском ли он говорит. Уточняется, что репортер был одет в форму клуба «Пари Сен-Жермен». Позже российского специалиста оштрафовали за этот инцидент на 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей).

— Тренер должен знать некоторые слова, — приводит слова Скворцова Legalbet.kz. — Не то чтобы фразы, а просто слова. Но думаю, что Барменкулов и Черчесов так пошутили. Думаю, что нормально пошутили — Черчесов записался на курсы языка. Многие тренеры, приезжая в другую страну, работают с переводчиком. Это нормальное явление, когда тренер не знает языка страны, в которой работает.

— Черчесов «шутил» в команде про казахский язык?

— Нет, таких шуток не было. Но он уже понимает некоторые фразы, немного говорит на тренировках.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом этого года. Под руководством 61-летнего российского специалиста национальная команда набрала 1 очко в 4 матчах Лиги наций, не забив ни одного мяча.