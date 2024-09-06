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Сегодня, 10:30

Стало известно, по чьей инициативе Черчесов назначен главным тренером сборной Казахстана

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в интервью «СЭ» сообщил, что он стал инициатором приглашения 61-летнего российского специалиста Станислава Черчесова на должность главного тренера национальной команды.

— Инициатива исходила от меня, — сказал Барменкулов. — У нас есть база данных по тренерам. Когда мы пишем модель компетенции, то определяем, какой специалист должен возглавлять сборную Казахстана. Черчесов под эти требования подходит лучше всех из кандидатур, которые рассматривали. Переговоры тоже вел сам — и они, как видите, прошли успешно. Звезды сошлись: и время нужное оказалось, и то, что Станислав Саламович мог позволить себе подписать контракт.

— Его будущее зависит от результата в Лиге наций? Или прицел все же на отбор на чемпионат мира?

— Сказал бы по-другому. Принять национальную команду в качестве главного тренера — крупный проект. Для Черчесова это так. И для него, естественно, важен счет на табло. Вижу его подход, его ответственность и думаю, он знает, что делает. Поэтому мы ждем от Станислава Саламовича результата. А эффектом от него может быть все что угодно: будущее — следствие того, что Черчесов делает сейчас. И тренер ответственно подошел к такому солидному проекту.

Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня этого года. Его дебют в этом качестве состоится 6 сентября в домашнем матче 1-го тура Лиги наций с Норвегией, 9-го предстоит выезд в Словению на игру 2-го тура.

Бактиер Зайнутдинов. «Летом Зайнутдинов мог перейти в «Зенит». Я поддержал бы его». Интервью президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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