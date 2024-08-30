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Сегодня, 13:38

Станислав Черчесов: «Тренерский штаб в сборе, начинаем готовиться к Норвегии»

Георгий Кудинов
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов приступил в Алматы к подготовке к стартовому матчу Лиги наций с Норвегией, который состоится в этом городе 6 сентября.

«Наш тренерский штаб прибыл в Алматы. Сбор начнется 1 сентября, но некоторые ребята по объективным причинам приедут чуть позже. 6-го играем с Норвегией, а следующим вечером вылетаем в Любляну, где 9-го пройдет встреча со Словенией. Накануне посетили отборочный матч «Астаны» в Лиге конференций и порадовались за команду, которая разгромила норвежский «Бранн» 3:0 и заслуженно вышла в основную часть турнира», — сказал Черчесов «СЭ».

Казахстан сыграет в группе 3 дивизиона В Лиги наций с Австрией, Норвегией и Словенией.

Станислав Черчесов
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
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