Черчесов — о новых именах в сборной: «Тяжело изучать кандидатов на дистанции»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции высказался о новых именах в команде, которые были вызваны на игру против Австрии.

«Есть игроки, которых мы вызвали, но они не самые молодые. Дарабаев — не юнец, ему 35 лет. Другое дело, что игроки, которые были на том сборе, проявили себя на хорошем уровне, но нам нужно изучать и других кандидатов. Изучать на дистанции всегда тяжело. Поэтому мы вызвали нескольких ребят, чтобы сравнить их с теми, кто был на предыдущем сборе. На следующем сборе может быть появится еще кто-то и мы его вызовем», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Игра между сборными Австрии и Казахстана в Лиге наций состоится 10 октября в Линце. Матч начнется в 21.45 мск.