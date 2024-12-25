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Станислав Черчесов: «Информация СМИ о моей отставке не смущает — привык опираться на факты, а не на домыслы»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слухи о скором уходе со своего поста.

— Чем сейчас заняты? — вопрос Черчесову.

— В данный момент гуляю по парку Сокольники в Москве — и думаю о работе. Во вторник звонил нашему форварду Абату Аймбетову, который забил в чемпионате Турции в составе «Адана Демирспор». Это уже его третий гол в последних трех матчах. Слежу за выступающим в той же лиге полузащитником Бахтиером Зайнутдиновым, за тем, куда перейдет из «Тобола» хавбек Ислам Чесноков. На связи с хорошо проявившим себя после травмы в декабре в «Ахмате» нападающим Максимом Самородовым, с проходящим курс восстановления после повреждения защитником Нуралы Алипом, конечно, капитаном Асхатом Тагырбергеном и со всеми остальными ребятами. Всем розданы задания на период до следующего сбора, обсуждаем как футбольные, так и жизненные моменты. В общем, тренерский штаб и я трудимся.

— И вас не удивляет появившаяся недавно в казахстанских СМИ информация о скорой отставке?

— Меня уже давно ничего не удивляют. Во-первых, привык всегда опираться на факты, а не на домыслы. А, во-вторых, подобную информацию должна опровергать — или подтверждать — Казахстанская федерация футбола. Во вторник она выступила с официальным заявлением, где как раз содержится факт: главный тренер сборной — Станислав Черчесов. Так что спокойно занимаюсь целым рядом вопросов, связанным с предстоящим в марте будущего года стартом в отборочной кампании чемпионата мира-2026. В этом плане есть обязательная программа, которую сейчас выполняю вместе с департаментом сборных команд федерации.

— Состоялся ли у вас разговор с новым президентом КФФ Маратом Омаровым?

— Пока нет. Понимаю, что у нового руководителя может быть свой график. Но пообщаться необходимо — ведь помимо той самой обязательной программы подготовки к отбору на ЧМ есть моменты, которые нам надо обсудить. Потому что в футболе время быстро уходит.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанских болельщиков с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

24 декабря Казахстанская федерация футбола (КФФ) опровергла информацию об отставке Черчесова. Позже казахстанский спортивный журналист Ануар Абдрахманов заявил «СЭ», что в КФФ пока нет окончательного решения по этому вопросу.

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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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