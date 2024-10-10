Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 14:40

Станислав Черчесов: «Наши ребята постараются доказать, что они не хуже австрийцев»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о линии полузащиты сборной Австрии.

«Мы знаем соперника и показывали их полузащиту нашим игрокам. Мы готовимся к этому противостоянию. Нашим ребятам будет интересно себя сравнить с австрийцами. Не просто сравнить, но проявить свои лучшие качества и показать, что мы не хуже. Это можно сделать только завтра на поле. Если мы будем смотреть на фамилии соперников, то тогда лучше не выходить на поле», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Игра между сборными Австрии и Казахстана в рамках Лиги наций состоится 10 октября в Линце. Матч начнется в 21.45 мск.

Источник: Meta-ratings.kz
Станислав Черчесов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Мирра Андреева проиграла сестре Эрике во втором круге турнира в Ухане
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Сегодня
Вчера
Неделя