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Черчесов — о матче против Австрии: «Только обороняться — не наша философия»

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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции высказался о матче против Австрии.

«Нужно быть готовым к тому, что Австрия будет часто владеть мячом. Мы не первый день в футболе. Часто команды, которые по той или иной причине лучше, владеют мячом большую часть времени. Но это не сказывается на результате. Владея мячом больше в матче против норвежцев, Австрия проиграла. Когда у тебя мяч, это хорошо. Футбол состоит из двух компонентов: мяч у тебя и мяч не у тебя. Этим надо пользоваться. Понятно, возможно завтра у них может быть преимущество во владении мячом, но нам нужно построить игру так, чтобы минимизировать опасные моменты у наших ворот и навязать борьбу. Только обороняться — не наша философия», — передает слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Игра между сборными Австрии и Казахстана в рамках Лиги наций состоится 10 октября в Линце. Матч начнется в 21.45 мск.

Источник: Meta-ratings.kz
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу

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