Станислав Черчесов: «Если тренер хотя бы раз не уволен, то он еще не тренер»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018, Евро-2020 и Кубке конфедераций-2017 Станислав Черчесов в большом интервью «СЭ» рассказал о предпочтениях в плане нового места работы.

— Какая отставка в вашей карьере стала самой обидной? — вопрос Черчесову. — Когда вы чувствовали — черт, ну не по делу же.

— Уходы разными бывают. «Спартак» меня выкупил у «Тироля», «Динамо» — у «Амкара», с «Легией» контракт закончился и не стал продлевать. В Венгрии — своя история, в сборных России и Казахстана — свои. Но, вообще, если тренер хотя бы раз не уволен, то он еще не тренер. (Улыбается.) Когда убирают кого-то из молодых коллег — звоню с поздравлениями, мол, вот теперь ты настоящий тренер. Иногда такие вещи тебя тоже развивают и злят в хорошем смысле, на результат нацеливают.

— У вас большой опыт и в сборных, и в клубах. Что на данный момент предпочтительнее?

— То, какие задачи будут ставиться передо мной и штабом — вот что главное. Но везде требуется какое-то время. Пример. Спросите любого специалиста — иногда двух месяцев зимних сборов и десятка контрольных матчей мало, чтобы начало что-то получаться. А когда после двух тренировок нужно побеждать Норвегию или Австрию... Как это сделать, ни на одних тренерских курсах не объяснят — только на своей шкуре можно понять.

— Приоритетное направление Россия или заграница?

— Хотелось бы работать в своей стране или, по крайней мере, там, где говорят на русском.