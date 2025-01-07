Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 13:26

Черчесов встретился с новым президентом КФФ. Тренер продолжает работу со сборной Казахстана

Черчесов рассказал, как прошла встреча с новым президентом КФФ
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
Фото Казахстанская федерация футбола
Telegram Дзен

Во вторник, 7 января, российский главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов встретился с новым президентом федерации футбола этой страны Маратом Омаровым. Об этом 61-летний специалист сообщил «СЭ».

— Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем (Омаровым. — Прим. В.К.), который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной, — сказал Черчесов «СЭ». — Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й — с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы. Пока возвращаюсь в Москву — сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи.

— В декабре в местных и российских СМИ прошла волна публикаций о возможной скорой отставке. А вашим мнением при этом кто-то интересовался?

— Моим — нет, но оно всегда присутствует. А этот вопрос на встрече вообще не поднимался.

19
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
СК возбудил уголовное дело по факту избиения гимнасток тренером во Владимире
Квартиру артистки Паршуты в Москве ограбили во время праздников
Ротенберг сравнил журналистов с немецкими фашистами
ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося в Актау самолета
Роман Шишкин: «Спартак» — претендент на «золото», но 95 процентов, что выиграет «Зенит»
Сегодня
Вчера
Неделя