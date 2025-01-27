Свищев назвал броуновским движением уход Черчесова из сборной Казахстана

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев отреагировал на уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Ничего особенного в уходе Черчесова из сборной Казахстана нет, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Свищева. — Это обычное движение тренеров из команды в команду, такое броуновское движение. Факт в том, что сборная Казахстана ничего не достигла с Черчесовым. Никакой политической подоплеки в его отставке нет. Думаю, что Черчесов спокойно найдет себе работу и в России, и в других странах. Он достаточно востребованный в футбольном мире тренер. Не срослось у него в Казахстане — срастется в другом месте»,.

Черчесов провел во главе сборной Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья).