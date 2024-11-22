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Танжариков — о первом вызове в сборную: «Я очень ждал и стремился к этому»

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Защитник «Актобе» Адильхан Танжариков поделился впечатлениями от первого вызова в сборную Казахстана.

«Меня вызвали пока всего лишь один раз. Ощущения, конечно, непередаваемые, потому что я очень ждал и стремился к этому. Иногда есть непростые периоды, и я всегда думаю об этом, потому что это моя большая мечта. Никогда обид ни на кого не было, искал причины только в себе. Понимал, что нужно больше работать и создавать причины для вызова.

Впервые меня вызвали в марте. Как раз были самые решающие матчи в истории нашего футбола. Была мечта сыграть, но не получилось. Конечно, сам ожидал, что смогу выйти, но понимал, что были проверенные футболисты, которые делали результат», — приводит слова Танжарикова Meta-ratings.kz.

Игрок впервые был вызван в расположение сборной на матч полуфинала Лиги наций против Греции. В заявку на игру защитник не попал.

Источник: Meta-ratings.kz
Сборная Казахстана по футболу
ФК Актобе

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