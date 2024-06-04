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Тарханов: «Будем надеяться, что Черчесов успешно выступит со сборной Казахстана»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Предложение есть, он и согласился. Он со сборной умеет работать. Я думаю, в Казахстане нет таких суперфутболистов, но все равно Адиев неплохо сработал, мог выйти в финальную часть Евро, но проиграли грекам, так получилось. Сможет ли Черчесов вывести Казахастан на чемпионат мира-2026? Сложно сказать. Шансы всегда есть у всех. Смотря как будут играть, каких игроков они будут использовать. Много моментов надо решать, чтобы создать сборную.

Здесь будет совершенно другой опыт. Россия — это одно, а Казахстан — это другое. Будем надеяться, что он успешно выступит", — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года. Он также работал в сборной России, «Спартаке», «Амкаре», «Динамо» и других командах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11765465-tarhanov-ocenil-naznachenie-cherchesova-v-sbornuyu-kazahstana.html
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Александр Тарханов
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