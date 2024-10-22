Сисенов: «Черчесов разбирается в футболе, но все же сборной Казахстана нужен другой человек»

Бывший нападающий сборной Казахстана Тимур Сисенов поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Мне сложно что-то сказать о Черчесове как о человеке, но то, что он в футболе разбирается — это факт. И все же нашей сборной нужен другой человек! Тонкий психолог, умеющий вселять уверенность, спортивную наглость в игроков и так далее. Нашей сборной нужен тренер, который не будет бояться привлекать молодых», — цитирует Сисенова Legalbet.kz.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом этого года. Под руководством 61-летнего российского специалиста национальная команда набрала одно очко в четырех матчах Лиги наций, не забив ни одного мяча.