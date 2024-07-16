«Тобол» интересуется Ромащенко

Как стало известно «СЭ», «Тобол» контактировал с Мирославом Ромащенко по поводу возможного назначения 50-летнего специалиста на должность главного тренера.

Руководство клуба из Костаная крайне негативно отреагировало на разгромное поражение от словацкого «Ружомберока» (2:5) в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы-2024/25, который состоялся 11 июля, и ищет замену нынешнему главному тренеру Нурболу Жумаскалиеву, хотя тот назначен менее месяца назад. Кроме того, в чемпионате Казахстана команда, проведя 12 встреч, идет вне лидирующей тройки — четвертой.

По нашим данным, Ромащенко взял паузу на размышление. Напомним, что он долгое время входил в качестве ассистента в тренерские штабы Станислава Черчесова в «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше». В августе прошлого года Ромащенко самостоятельно возглавил «Ахмат», а в начале апреля 2024-го подал в отставку.