Тошич опроверг интерес со стороны «Тобола»

Сербский полузащитник Зоран Тошич опроверг информацию об интересе «Тобола».

«Нет, команду себе еще не нашел. А кто вам сказал, что есть вариант с «Тоболом»? Это неправда. Никто мне не звонил из «Тобола». Был вариант этим летом с другой командой из Казахстана, но мне это не интересно», — приводит слова Тошича Legalbet.kz.

Ранее в СМИ сообщали, что «Тобол» заинтересован в возвращении Тошича. Экс-футболист сборной Сербии уже выступал в составе костанайцев и стал чемпионом страны в 2021 году, а также обладателем Суперкубка Казахстана.

За свою карьеру 37-летний Тошич поиграл в «Партизане», «Манчестер Юнайтеде», «Кельне», ЦСКА, «Тайчжоу», «Банате» и «Пролетарии». Последним клубом серба была греческая «Ламия». В составе сборной Сербии футболист провел 76 матчей и забил 11 мячей.