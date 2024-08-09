Тренер «Актобе» Парфенов сообщил, что контактирует с Черчесовым по сборной Казахстана

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов заявил, что находится на связи с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым и его штабом.

Черчесова назначили главным тренером сборной Казахстана 3 июня.

«Мы на связи со Станиславом Саламовичем Черчесовым. На одной нашей игре он был, — цитирует Парфенова ТАСС. — В нашей команде достаточно игроков-кандидатов в сборную. Информацию с тренировочного процесса и матчей его помощники получают. Так что в полном контакте с тренерским штабом».

29 мая Александр Кержаков возглавил казахстанский «Кайрат». Парфенов рассказал, виделся ли он с Кержаковым.

«Мы не виделись с Александром Кержаковым. Здесь все не близко, страна большая. Мы сыграли в первом круге, Александра не было тогда в «Кайрате». А со мной что советоваться, взрослый парень, зачем ему советоваться. Если бы захотел посоветоваться, посоветовался бы», — добавил Парфенов.