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Капышев — о приглашении в «Кайрат»: «Решение за Кержаковым и руководством клуба»

Алина Савинова
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Казахстанский специалист по ОФП Эрнест Капышев сообщил, что входящие в тренерский штаб Александра Кержакова Владимир Казаков и Руслан Аджинджал пригласили его в «Кайрат».

«По-моему, в субботу Владимир Казаков прилетает в Алматы, 28 мая — Руслан Аджинджал. Да, они меня хотят видеть в тренерском штабе. Я ведь работал раньше с Владимиром и братом Руслана Бесланом — из-за чего, собственно, и интерес ко мне. Они меня и в Сербию хотели — в «Спартак» (Суботица), просто я в Абхазии был тогда. Решение за Александром Кержаковым и руководством клуба», — приводит Капышева Legalbet.kz.

21 мая сообщалось, что Кержаков стал новым главным тренером «Кайрата».

После 9 туров алма-атинский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице КПЛ, имея в своем активе 15 очков.

Источник: Legalbet
Александр Кержаков
ФК Кайрат
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