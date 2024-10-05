Тренер Парфенов рассказал о поездке на финал Кубка Казахстана

Бывший главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов поделился мнением от посещения матча «Атырау» — «Актобе» (1:2) в финале Кубка Казахстана.

«Смотрел, конечно. Поддерживали на стадионе. Прилетели с Юрием Ковтуном. А что думать?! Есть трофей, мы к нему шли целый сезон почти. Шансы на золото [в КПЛ] — как и у всех лидеров.

Прилетели на решающий матч за Кубок по своей инициативе. А как не прилететь?! Такой путь прошли с командой до финала! Вот и приехали тихонечко поддержать", — цитирует Парфанова Legalbet.kz.