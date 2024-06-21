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21 июня, 21:43

Турлов опроверг информацию о желании возглавить КФФ: «Читаю и удивляюсь»

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Председатель правления Freedom Тимур Турлов прокомментировал информацию о желании возглавить Казахстанскую федерацию футбола (КФФ).

«Я тоже читаю «телеграм» — каналы и немножко удивляюсь. У нас уже есть очень интересная работа, который занимаемся. Я полностью сфокусирован на QJ League и считаю, что основная задача — это развитие детско-юношеского футбола», — заявил Турлов Meta-ratings.kz

Ранее СМИ сообщали о желании миллиардера возглавить федерацию футбола. Нынешним главой КФФ является Адлет Барменкулов.

Источник: Meta-ratings.kz
Футбол
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