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В Казахстане прокомментировали новость о скором увольнении Черчесова: «В федерации пока нет окончательного решения»

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Казахстанский спортивный журналист Ануар Абдрахманов прокомментировал «СЭ» новость о готовящемся увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«У нас только недавно прошли выборы нового президента, им стал Марат Омаров. Это новый человек в футболе — и понятно, что он будет собирать новую команду. Но, помимо него, в федерацию казахстанского футбола вернулся Саян Хамитжанов — опытный функционер, который добился невероятных результатов в свое время с «Астаной». Насчет новостей о возможном увольнении Черчесова... Думаю, что на данный момент в самой федерации нет окончательного решения», — сказал Ануар Абдрахманов «СЭ».

Черчесов возглавляет национальную команду Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций, однажды сыграв в ничью и потерпев 5 поражений подряд с общей разницей мячей 0-15.

Денис Сафронов

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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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