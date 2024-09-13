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В Казахстане создали петицию с требованием убрать олигархов и бывших чиновников из руководства спорта

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В Казахстане создали петицию с требованием исключить олигархов и бывших чиновников из руководства спортивной отрасли и провести реформы в сфере спорта, сообщает Meta-ratings.kz.

Граждане выражают обеспокоенность текущими проблемами и предлагают конкретные изменения, направленные на улучшение ситуации.

В числе ключевых требований — устранение олигархов и бывших чиновников из руководства спортивных организаций, пересмотр взаимодействия государства и спортивных федераций, а также повышение прозрачности в расходовании бюджетных средств.

Источник: Meta-ratings.kz.
Футбол

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