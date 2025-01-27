В Казахстане сравнили Черчесова с Моуриньо после отставки с поста главного тренера сборной

Казахстанский спортивный журналист Ануар Абдрахманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«В определенной степени это неожиданность, потому что ранее федерация делала заявление, что Станислав Черчесов продолжит работу. Более того, мы видели, что Черчесов активно появлялся в казахстанских СМИ и комментировал выступления казахстанцев, прежде всего, играющих в зарубежных чемпионатах и говорил о том, что нужно поскорее определиться с календарем казахстанской премьер-лиги на новый сезон. С другой стороны — слухи об отставке Черчесова ходили на протяжении двух месяцев, было много разных разговоров, и я так понимаю, что в Федерации долго шли к этому непростому решению», — сказал Абдрахманов «СЭ».

Также Абдрахманов охарактеризовал работу Черчесова в Казахстане.

«Могу сказать, что это был своеобразный опыт. Мы понимали, что в Казахстан на тот момент приехал специалист с большим именем, человек, который много добился в российском футболе. Думаю, на отставку повлияло неудачное выступление в Лиге наций, где, помимо того, что мы не выиграли ни один матч, но мы и ни разу не поразили ворота соперника, что, конечно, удручало болельщиков. К тому же отдельные журналисты и болельщики оказались не готовы к тому, что он человек и тренер непростой. Люди, которые его приглашали, мне кажется, осознавали, что они приводят тренера, который не лезет за словом в карман, у которого будут яркие пресс-конференции. Станислав Черчесов немного тренер из разряда Моуриньо, который весь удар возьмет на себя», — добавил Абдрахманов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Александр Абустин